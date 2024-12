PSG'nin iki yıldızı takımdan ayrılabilir

Paris Saint-Germain'de Randal Kolo Muani ve Milan Skriniar, teknik direktör Luis Enrique'nin kararıyla kadro dışı bırakıldı.



Fabrice Hawkins'in haberine göre, her iki oyuncu da Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Sezon başında PSG'ye katılan Kolo Muani, Fransız devinde istediği süreleri bulamazken, Milan Skriniar da benzer bir durumla karşı karşıya. Kulüp içinde kadro dışı kalmalarının ardındaki sebep tam olarak açıklanmasa da, oyuncuların devre arası transfer döneminde başka takımlara transfer olmaları için kapıların açık olduğu bildirildi.



GELECEĞİNİ SORGULUYORLAR



Kolo Muani, transfer döneminde Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında bulunuyordu ve Skriniar da Inter'den PSG'ye gelmeden önce defans hattında liderlik yapabilecek isimlerden biri olarak görülüyordu. Ancak bu gelişmeler, her iki oyuncunun da PSG'deki geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.



PSG'nin Ocak transfer döneminde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olurken, Kolo Muani ve Skriniar'ın potansiyel talipleri için önümüzdeki haftalar oldukça hareketli geçebilir.