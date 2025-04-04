Mesut Bakkal, MKE Ankaragücü'nde başarılı olacağına inanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, kalan 7 haftayı iyi geçirerek başarılı olacaklarına inandığını söyledi.



Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakkal, şöyle konuştu:



"Burada olmaktan çok mutluyum. Takımla iki gündür çalışıyoruz ama camiadan birisi gibiyim. 2000 yılında gelip UEFA Kupası'na gitmiştik. 2011'de Ankaragücü'nde tekrar çalışıp kurtarmıştık. Şimdi de nasip oldu, evime geldim. Gelirken de 'Ne olur' diye de düşünmedim. Vazgeçemediğimiz bir camia, sevdiğimiz bir taraftar grubu. Başarı olduğunda neler olduğunu iyi bilen birisiyim."



Birlik beraberlik zamanından geçtiklerini vurgulayan Bakkal, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama iyi bir takımız. İnşallah kalan süreçte katkım olur, buna inanıyorum. Kalan 7 haftayı iyi geçmek istiyoruz. Evimizdeyiz ve burayı daha iyi hale getirmek bizim görevimiz. Camiamızdan 7 hafta boyunca bizimle birlikte olmalarını bekliyoruz. Başlangıcı da eski futbolcularımız sağladı." ifadelerini kullandı.



Derbi hazırlıkları sürdü



MKE Ankaragücü'nde hafta sonu Gençlerbirliği'yle oynanacak derbi maçın hazırlıkları da devam etti.



Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcular ısınma hareketlerinden sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bakkal'ın öğrencilerine taktik çalışma yaptırdığı öğrenildi.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve kaleci Ertaç Özbir takımdan ayrı çalıştı.



Öte yandan Ankaragücü'nde forma giyen eski futbolcular derbi öncesi futbolculara moral vermeye geldi. Mesut Bakkal ile takım kaptanları Mahmut Tekdemir ve Osman Çelik'le sohbet eden eski futbolcular, sarı-lacivertli ekibe olan güvenlerini dile getirdi.



