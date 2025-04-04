1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu.



Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Safa Kınalı, 45. dakikada Uchenna Ogundu ve 55. dakikada penaltıdan Hasan Hüseyin Acar attı. Boluspor'un golleri 38. dakikada penaltıdan Enes Alıç ve 77. dakikada Dean Lico'dan geldi.



Şanlıurfaspor, bu galibiyetle ligde dört maç sonra kazandı. Boluspor'un galibiyet hasreti üç maça yükseldi.



Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor, 37 puana yükseldi. Boluspor, 45 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.



Stat: 11 Nisan



Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed Orcan



Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 80 Fatih Eren), Safa Kınalı (Dk. 73 Okyere), Kappel (Dk. 83 Çağrı Giritlioğlu), Akabueze (Dk. 73 Hakan Erçelik), Nafican Yardımcı, Muscat, Hasan Hüseyin Acar, Alpay Çelebi, Ogundu, Begiç



Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Eren Erdoğan (Dk. 46 Hasani), Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Babacar, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Liço), Enes Alıç, İshak Karaoğul (Dk. 71 Hüsamettin Yener), Balburdia, Anıl Koç (Dk. 71 Ali Ülgen)



Goller: Dk. 6 Safa Kınalı, Dk. 45 Ogundu, Dk. 55 Hasan Hüseyin Acar (Penaltıdan) (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 33 Enes Alıç (Penaltıdan), Dk. 78 Liço (Geosis Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 54 Oulare, Dk. 84 Ali Ülgen (Geosis Boluspor)



