Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amed SK ile Iğdır FK 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı!
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04 Nisan 2025 21:58
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amed SK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amed SK ile Iğdır FK 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Amed SK, son 9 maçta sadece 1 kere yenilmiş oldu.

Iğdır FK'nin ise yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

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