Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Amed SK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.



Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amed SK ile Iğdır FK 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Amed SK, son 9 maçta sadece 1 kere yenilmiş oldu.



Iğdır FK'nin ise yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.



