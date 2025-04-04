Savcılıktan Mehmet Büyükekşi kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkındaki suç duyurusunun ardından kararını verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında takipsizlik kararı verdi.
Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulan mali rapor için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığı tespit eden TFF, Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında takipsizlik kararı verdi.
Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulan mali rapor için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığı tespit eden TFF, Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.