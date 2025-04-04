Savcılıktan Mehmet Büyükekşi kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında takipsizlik kararı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Savcılıktan Mehmet Büyükekşi kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 20:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkındaki suç duyurusunun ardından kararını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında takipsizlik kararı verdi.

Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulan mali rapor için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığı tespit eden TFF, Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery