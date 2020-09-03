Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da elden çıkartılacak olan futbolcular üzerine bir çalışma yapıyor. Bir önceki yıl 60 milyon euro olan maaş bütçesini vergiler dahil 40 miyon euroya düşürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Feghouili ve Belhanda başta olmak üzere maliyeti yüksek olan futbolcuların kontratlarından çıkmak için görüşmeler yapıyor.Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel Falcao'ya ise sürpriz bir talip çıktı. Ze Luiz ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan Porto, yeni transfer Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Radamel Falco'yu kadrosuna katmak istiyor.Porto'da efsane olan ve büyük başarılara imza atan Falcao'yu yeniden takıma döndürmek isteyen Portekiz temsilcisi, Kolombiyalı futbolcu için transfer stratejisini belirledi.Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi planlamıyor.Galatasaray'dan bonuslarla beraber yaklaşıkve sarı-kırmızılı yönetimin "maaş indirim" talebine de şu ana kadar olumlu bir geri dönüşsarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'i son kararı sonrasında Porto'nun talebine cevap verecek.Radamel Falcao, Galatasaray'da geçtiğimiznedeniyle forma giyemedi.* Galatasaray Kulübü Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip.