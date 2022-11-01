Portekiz'den Jorge Jesus'a büyük övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un pefrormansı Portekiz basını tarafından da yakından takip ediliyor. İstanbulspor karşısında elde edilen 5-2'lik galibiyetin ardından Portekiz basını Jesus ve Fenerbahçe'yi manşetlere taşıdı.



Rakiplerinden 1 maç daha az oynamasına rağmen liderlik koltuğunda 3 puan önde bulunan Fenerbahçe'nin "Zirvedeki yerini pekiştirdiğini" vurgulayan Portekiz medyası, "Jesus zirvede uyuyabilir" tabirini kullandı. Haberde şu yoruma yer verildi: "Gollerin çokluğundan da anlaşılacağı gibi hat-trick yapan Batshuayi'nin ilham verdiği maçta Portekizli koçun takımı kolay kazandı ve tüm ligi kontrol etti. Jorge Jesus, Türkiye şampiyonasının 26 puanla izole liderliğinde rahatça uyuyabilir."





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