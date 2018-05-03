Phoenix Suns'a %100 Avrupalı koç: Igor Kokoskov!

Phoenix Suns, yeni sezonda başantrenör olarak Igor Kokoskov ile anlaştığını duyurdu.



Igor Kokoskov, böylece Avrupa doğumlu olarak NBA'de çalışan ilk başantrenör olacak. Şu an Utah Jazz'da Quin Snyder'ın asistanlığını yapan 46 yaşındaki Kokoskov, 3 sezondur bu görevi yürütüyordu.



2008-2013 yılları arasında Phoenix Suns'ta asistan koç olarak çalışan ve takımın 2010 Batı Konferansı finallerine çıkmasına yardımcı olan Kokoskov, sonrasında Cleveland Cavaliers ve Orlando Magic'te de görev aldı. İlk olarak 2000'den 2003'e kadar Clippers'ta çalışan Sırp antrenör, sonrasında 5 yıl Pistons'ta görev aldı ve NBA'in ilk Amerikalı olmayan ve şampiyonluk başarısı yaşayan asistan koçı oldu.



Igor Kokoskov, ayrıca geçtiğimiz yaz İstanbul'da oynanan finalde Slovenya Milli Takımı'nın koçu olarak da Avrupa şampiyonluğu başarısı yaşamıştı.



SUNS GM'İ MCDONOUGH: "IGOR, KARİYERİNDE ÖNCÜ BİR İSİM"



Phoenix Suns Genel Menajeri Ryan McDonough, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Igor Koskokov'u Arizona'ya koç olarak geri getirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Igor, basketbol kariyerinde öncü bir isimdi. Bu organizasyona yüksek seviyede koçluk tecrübesi getirecek. Slovenya ile EuroBasket 2017'de aldığı başarı, NCAA ve NBA seviyesinde yaşadığı tecrübeler ortada. Igor'un takımları her zaman oyuncu gelişimine odaklanmış, yaratıcı stilde oynayan ve sürekli başarı yakalayan takımlar olagelmiştir." ifadelerini kullandı.



