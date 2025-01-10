Petkimspor'un konuğu Yalovaspor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Play-In etabında hafta içinde Hapoel Holon'u Azerbaycan'da yenerek son 16 için avantajı eline alan Aliağa Petkimspor, Süper Lig'e ise cumartesi günü Yalovaspor'u ağırlayacak.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta Büyükçekmece'yi deplasmanda mağlup eden Petkimspor 13 maçta 5 galibiyet aldı.
Yalovaspor'un 3 galibiyeti var. Aliağa ekibi bu karşılaşmanın ardından hafta içinde 14 Ocak'ta Hapoel Holon'da Macaristan'da rövanşa çıkacak.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta Büyükçekmece'yi deplasmanda mağlup eden Petkimspor 13 maçta 5 galibiyet aldı.
Yalovaspor'un 3 galibiyeti var. Aliağa ekibi bu karşılaşmanın ardından hafta içinde 14 Ocak'ta Hapoel Holon'da Macaristan'da rövanşa çıkacak.