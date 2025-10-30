30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Petkimspor, Avrupa'da zirveye kuruldu

FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor evinde İzmir'e lider olarak gelen CSM CSU Oradea'yı 84-73 mağlup ederken rakibini zirveden indirip koltuğun yeni sahibi oldu.

calendar 30 Ekim 2025 12:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor, Avrupa'da zirveye kuruldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa'da bu sezon gruba iç sahada Corona Brasov galibiyetiyle başladıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesmi'nde Petrolina AEK Larnaca deplasmanını kaybeden Petkim, evinde hata yapmadı.

Grupta ilk iki maçını kazanarak zirveye kurulan Romanya temsilcisi Oradea'yı 9'da 6 üçlük isabetiyle 24 sayı üreterek Franke öncülüğünde yenen Petkimspor evinde 2'de 2 yaptı.

Grupta rakibini averajla sollayan Petkim liderlik koltuğuna kuruldu. Petkimspor grupta liderlik yolunda haftaya 5 Kasım'da Romanya'da 3'te 0 çeken sonuncu sıradaki Corona Brasov deplasmanına çıkacak. Petkimspor rakibini ilk maçta 85-74 yenmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.