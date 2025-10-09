Pepe'den Jose Mourinho açıklaması!

Portekiz Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Portugal Football Globes gecesinde Pepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, hem Portekiz Milli Takımı'nın geleceğine dair hem de eski hocası Jose Mourinho hakkında konuştu.
"MOURINHO HALA AYNI MOURINHO"
Portekizli yıldız, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen José Mourinho için şu ifadeleri kullandı:
"Mourinho hiçbir şey kaybetmedi, hala aynı Mourinho. Futbola bakışı, kazanmaya olan tutkusu ve karakteriyle hep aynı."
DÜNYA KUPASI İÇİN İYİMSER
Pepe, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası hedeflerine de değindi:
"Mister Martínez'i ve Federasyonu tebrik etmek lazım. Takım çok iyi bir yolda. Nasip olursa İrlanda ve Macaristan'a karşı iki maçı da kazanırız ve Dünya Kupası yolunda adımımızı büyütürüz. Çok güveniyorum, Portekiz kesinlikle şampiyonluk için mücadele edecek takımlardan biri."
PORTO VE FARIOLI DEĞERLENDİRMESİ
Futbolu geçtiğimiz sezon sonunda bırakmasına rağmen FC Porto ile bağının sürdüğünü vurgulayan Pepe, takımın performansından memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, Benfica'nın başındaki genç teknik adam Farioli hakkında da kısa bir yorum yaptı:
"Farioli beni şaşırtmadı. Beklediğim gibi çok iyi işler yapıyor."