09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Pepe'den Jose Mourinho açıklaması!

Portekiz'in eski milli oyuncusu Pepe, Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Ekim 2025 13:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Pepe'den Jose Mourinho açıklaması!
Portekiz Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Portugal Football Globes gecesinde Pepe, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, hem Portekiz Milli Takımı'nın geleceğine dair hem de eski hocası Jose Mourinho hakkında konuştu.

"MOURINHO HALA AYNI MOURINHO"

Portekizli yıldız, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen José Mourinho için şu ifadeleri kullandı: 



"Mourinho hiçbir şey kaybetmedi, hala aynı Mourinho. Futbola bakışı, kazanmaya olan tutkusu ve karakteriyle hep aynı."

DÜNYA KUPASI İÇİN İYİMSER

Pepe, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası hedeflerine de değindi:

"Mister Martínez'i ve Federasyonu tebrik etmek lazım. Takım çok iyi bir yolda. Nasip olursa İrlanda ve Macaristan'a karşı iki maçı da kazanırız ve Dünya Kupası yolunda adımımızı büyütürüz. Çok güveniyorum, Portekiz kesinlikle şampiyonluk için mücadele edecek takımlardan biri." 

PORTO VE FARIOLI DEĞERLENDİRMESİ 

Futbolu geçtiğimiz sezon sonunda bırakmasına rağmen FC Porto ile bağının sürdüğünü vurgulayan Pepe, takımın performansından memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, Benfica'nın başındaki genç teknik adam Farioli hakkında da kısa bir yorum yaptı:

"Farioli beni şaşırtmadı. Beklediğim gibi çok iyi işler yapıyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
