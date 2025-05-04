Pendikspor'dan Fatih Karagümrük'e darbe!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karagümrük, bu mağlubiyetin ardından 3. sıraya geriledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'dan Fatih Karagümrük'e darbe!
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04 Mayıs 2025 18:03
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 18:08
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 19 dakikada Emeka Friday Eze ve 29. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Pendikspor, 48 puana ulaşarak 14. sıraya yerleşti. 

63 puanda kalan Fatih Karagümrük ise ligin bitimine 1 hafta kala 3. sıraya geriledi. 

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselebilmesi için son hafta mutlaka kazanması gerekecek. İstanbul ekibi, 2. sıradaki Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesini bekleyecek. 

1. Lig'in son haftasında Pendikspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Iğdır FK'yi konuk edecek.


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