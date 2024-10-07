Paul Scholes: 'Manchester United tam bir karmaşa!'

Paul Scholes, Manchester United'ın transfer stratejisini eleştirerek, takımın 20 gol katkısı sağlayacak oyunculardan yoksun olduğunu ve hayatta kalma taktiğiyle sahaya çıktığını vurguladı.



Paul Scholes'un açıklamasında;

"20 gole katkı sağlayacak en az 4 oyuncunuz olacak ki 80 gole ulaşabilesiniz. Höjlund iyi ama 20 atar mı? Hayır. Zirkzee, 9 numara mı 10 numara mı? 20 gol atar mı? Hiç sanmam. Bence kanıtlanmış kaliteden ziyade umuda bel bağlayarak çok fazla para harcadılar."



"Ugarte'yi alıp takımı değiştirmesini bekliyorlar ama oynatmıyorlar. De Ligt'e 50 milyon pound harcadılar ama oynatmıyorlar. Onun yerine 36'lık Evans oynuyor. Lisandro Martinez'i Ten Hag aldı. Ancak, Evans ve Maguire ile oynuyor. Lindelöf oyuna giriyor. Gerçekten tam bir transfer karmaşası."



"Manchester United, Aston Villa gibi zor bir deplasmana baskı altında gitti. Kazanmayı hiç düşünmediler bile. Her şeyden çok hayatta kalma taktiğiyle sahaya çıktılar."







