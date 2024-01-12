Pascal Siakam'ı isteyenler arasında Golden State de olabilir

Golden State Warriors'ın Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'la ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Pascal Siakam'ı isteyenler arasında Golden State de olabilir
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12 Ocak 2024 14:06
Golden State Warriors'ın Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'la ilgilendiği iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Warriors, Siakam'ı takas etmeye belirli düzeyde ilgi duyuyor:

"Bana Warriors'ın Pascal Siakam'a belli düzeyde ilgi duyduğu söylendi. Ama şu anda kendi içlerinde bazı şeyleri çözmeleri gerekiyor. Draymond Green geri dönüyor ve kendisinin Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga ve bu grupla nasıl görüneceğine bakmaları lazım. Yani şu anda biraz sabırlı bir yaklaşım sergileyecekler."

Green'in takımın bu gece başlayacak olan dört maçlık deplasman yolculuğu sırasında parkelere dönmesi bekleniyor.

Siakam'ın kendisine maksimum kontrat teklif edilmemesi halinde bu yaz serbest oyuncu olmayı tercih ettiği bildirilmişti.

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