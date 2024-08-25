Paris'te hedefimiz yine kürsü

İsim Disiplin Sevilay Öztürk



Kadınlar 200 metre serbest S5



Kadınlar 200 metre karışık SM5



Kadınlar 50 metre sırtüstü S5



Kadınlar 50 metre kelebek S5



Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı



Sümeyye Boyacı



Kadınlar 200 metre serbest S5



Kadınlar 100 metre serbest S5



Kadınlar 50 metre sırtüstü S5



Kadınlar 50 metre kelebek S5



Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı



Umut Ünlü



Erkekler 50 metre sırtüstü S3



Erkekler 50 metre serbest S3



Erkekler 200 metre serbest S3



Erkekler 150 metre karışık S3



Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı



Turgut Aslan Yaraman



Erkekler 400 metre serbest S8



Erkekler 100 metre serbest S8



Erkekler 100 metre sırtüstü S8



Erkekler 200 metre karışık S8



Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı



Elif İldem



Kadınlar 100 metre sırtüstü S2



Kadınlar 50 metre sırtüstü S2



Meryem Nur Tunuğ



Kadınlar 200 metre karışık SM5



Kadınlar 200 metre serbest SM5





İsim Disiplin Mahmut Bozteke



K44 63 kilo



Alican Özcan



K44 58 kilo



Fatih Çelik



K44 70kilo



Mehmet Sami Saraç



K44 +80 kilo



Meryem Betül Çavdar



K44 52 kilo



Gamze Gürdal



K44 57 kilo



Seçil Er



K44 65 kilo



Nurcihan Ekinci



K44 47 kilo





Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye, yüzme ve tekvando branşında Tokyo 2020'de yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.Anadolu Ajansı'nın (AA) Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, yüzme ile tekvando branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.Türkiye'nin para yüzmede oyunlardaki ilk ve tek madalyasını Tokyo 2020'de Sevilay Öztürk kazandı.Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Sevilay, tarihi başarı elde etti.Sevilay'ın başarısı olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin yüzme branşında ilk ve tek madalyası oldu.Paris'te yer alacak 6 milli sporcu, 21 farklı stilde havuzda mücadele edecek.Para yüzme müsabakaları 29 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 40 bin kapasiteli Paris La Defense Arena'da yapılacak.Türkiye'nin para tekvando branşındaki 2 madalyasını Tokyo 2020'de kazandı.Japonya'da kadınlar 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, erkekler 61 kiloda Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.Meryem Betül ile Mahmut'un da yer alacağı 8 kişilik para tekvando milli takımı, Tokyo 2020'de elde ettikleri başarıları tekrarlamaya çalışacak.Para tekvando müsabakaları 29-31 Ağustos'ta 8 bin kapasiteli Grand Palais'te yapılacak.