Paris'te hedefimiz yine kürsü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye, yüzme ve tekvando branşında Tokyo 2020'de yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Anadolu Ajansı'nın (AA) Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, yüzme ile tekvando branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.
Türkiye'nin para yüzmede oyunlardaki ilk ve tek madalyasını Tokyo 2020'de Sevilay Öztürk kazandı.
Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Sevilay, tarihi başarı elde etti.
Sevilay'ın başarısı olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin yüzme branşında ilk ve tek madalyası oldu.
Paris'te yer alacak 6 milli sporcu, 21 farklı stilde havuzda mücadele edecek.
Para yüzme müsabakaları 29 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 40 bin kapasiteli Paris La Defense Arena'da yapılacak.
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para yüzmedeki milli sporcular ve yarışacakları disiplinler şöyle:
Madalyalar Tokyo'da geldi
Türkiye'nin para tekvando branşındaki 2 madalyasını Tokyo 2020'de kazandı.
Japonya'da kadınlar 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, erkekler 61 kiloda Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Meryem Betül ile Mahmut'un da yer alacağı 8 kişilik para tekvando milli takımı, Tokyo 2020'de elde ettikleri başarıları tekrarlamaya çalışacak.
Para tekvando müsabakaları 29-31 Ağustos'ta 8 bin kapasiteli Grand Palais'te yapılacak.
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para tekvandoda tatamiye çıkacak milli sporcular şu şekilde:
Anadolu Ajansı'nın (AA) Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, yüzme ile tekvando branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.
Türkiye'nin para yüzmede oyunlardaki ilk ve tek madalyasını Tokyo 2020'de Sevilay Öztürk kazandı.
Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Sevilay, tarihi başarı elde etti.
Sevilay'ın başarısı olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin yüzme branşında ilk ve tek madalyası oldu.
Paris'te yer alacak 6 milli sporcu, 21 farklı stilde havuzda mücadele edecek.
Para yüzme müsabakaları 29 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 40 bin kapasiteli Paris La Defense Arena'da yapılacak.
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para yüzmedeki milli sporcular ve yarışacakları disiplinler şöyle:
|İsim
|Disiplin
| Sevilay Öztürk
| Kadınlar 200 metre serbest S5
Kadınlar 200 metre karışık SM5
Kadınlar 50 metre sırtüstü S5
Kadınlar 50 metre kelebek S5
Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı
| Sümeyye Boyacı
| Kadınlar 200 metre serbest S5
Kadınlar 100 metre serbest S5
Kadınlar 50 metre sırtüstü S5
Kadınlar 50 metre kelebek S5
Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı
| Umut Ünlü
| Erkekler 50 metre sırtüstü S3
Erkekler 50 metre serbest S3
Erkekler 200 metre serbest S3
Erkekler 150 metre karışık S3
Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı
| Turgut Aslan Yaraman
| Erkekler 400 metre serbest S8
Erkekler 100 metre serbest S8
Erkekler 100 metre sırtüstü S8
Erkekler 200 metre karışık S8
Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı
| Elif İldem
| Kadınlar 100 metre sırtüstü S2
Kadınlar 50 metre sırtüstü S2
| Meryem Nur Tunuğ
| Kadınlar 200 metre karışık SM5
Kadınlar 200 metre serbest SM5
Türkiye'nin para tekvando branşındaki 2 madalyasını Tokyo 2020'de kazandı.
Japonya'da kadınlar 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, erkekler 61 kiloda Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Meryem Betül ile Mahmut'un da yer alacağı 8 kişilik para tekvando milli takımı, Tokyo 2020'de elde ettikleri başarıları tekrarlamaya çalışacak.
Para tekvando müsabakaları 29-31 Ağustos'ta 8 bin kapasiteli Grand Palais'te yapılacak.
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para tekvandoda tatamiye çıkacak milli sporcular şu şekilde:
|İsim
|Disiplin
| Mahmut Bozteke
| K44 63 kilo
| Alican Özcan
| K44 58 kilo
| Fatih Çelik
| K44 70kilo
| Mehmet Sami Saraç
| K44 +80 kilo
| Meryem Betül Çavdar
| K44 52 kilo
| Gamze Gürdal
| K44 57 kilo
| Seçil Er
| K44 65 kilo
| Nurcihan Ekinci
| K44 47 kilo
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