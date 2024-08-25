Paris'te hedefimiz yine kürsü

Türkiye, Tokyo 2020'de tarihinde paralimpikte ilk madalyasını kazandığı yüzme ve tekvando branşlarında Paris'te de kürsüde yer almaya çalışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paris'te hedefimiz yine kürsü
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25 Ağustos 2024 14:26
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Türkiye, yüzme ve tekvando branşında Tokyo 2020'de yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, yüzme ile tekvando branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.

Türkiye'nin para yüzmede oyunlardaki ilk ve tek madalyasını Tokyo 2020'de Sevilay Öztürk kazandı.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Sevilay, tarihi başarı elde etti.

Sevilay'ın başarısı olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin yüzme branşında ilk ve tek madalyası oldu.

Paris'te yer alacak 6 milli sporcu, 21 farklı stilde havuzda mücadele edecek.

Para yüzme müsabakaları 29 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 40 bin kapasiteli Paris La Defense Arena'da yapılacak.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para yüzmedeki milli sporcular ve yarışacakları disiplinler şöyle:



  İsim Disiplin  
  Sevilay Öztürk

 Kadınlar 200 metre serbest S5

Kadınlar 200 metre karışık SM5

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5

Kadınlar 50 metre kelebek S5

Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı

  
  Sümeyye Boyacı

 Kadınlar 200 metre serbest S5

Kadınlar 100 metre serbest S5

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5

Kadınlar 50 metre kelebek S5

Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı

  
  Umut Ünlü

 Erkekler 50 metre sırtüstü S3

Erkekler 50 metre serbest S3

Erkekler 200 metre serbest S3

Erkekler 150 metre karışık S3

Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı

  
  Turgut Aslan Yaraman

 Erkekler 400 metre serbest S8

Erkekler 100 metre serbest S8

Erkekler 100 metre sırtüstü S8

Erkekler 200 metre karışık S8

Karışık Takım 4x50 metre Serbest Bayrak Yarışı

  
  Elif İldem

 Kadınlar 100 metre sırtüstü S2

Kadınlar 50 metre sırtüstü S2

  
  Meryem Nur Tunuğ

 Kadınlar 200 metre karışık SM5

Kadınlar 200 metre serbest SM5
Madalyalar Tokyo'da geldi

Türkiye'nin para tekvando branşındaki 2 madalyasını Tokyo 2020'de kazandı.

Japonya'da kadınlar 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, erkekler 61 kiloda Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.

Meryem Betül ile Mahmut'un da yer alacağı 8 kişilik para tekvando milli takımı, Tokyo 2020'de elde ettikleri başarıları tekrarlamaya çalışacak.

Para tekvando müsabakaları 29-31 Ağustos'ta 8 bin kapasiteli Grand Palais'te yapılacak.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para tekvandoda tatamiye çıkacak milli sporcular şu şekilde:



  İsim Disiplin  
  Mahmut Bozteke

 K44 63 kilo

  
  Alican Özcan

 K44 58 kilo

  
  Fatih Çelik

 K44 70kilo

  
  Mehmet Sami Saraç

 K44 +80 kilo

  
  Meryem Betül Çavdar

 K44 52 kilo

  
  Gamze Gürdal

 K44 57 kilo

  
  Seçil Er

 K44 65 kilo

  
  Nurcihan Ekinci

 K44 47 kilo

  
 


 

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