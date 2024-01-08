Paris Saint-Germain, Bayernli yıldızın peşinde

Kış transfer döneminde kadrosuna yıldız transferi yapmak isteyen Paris Saint-Germain dev yıldız için harekete geçti.



Paris Saint-Germain gözünü Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



PSG'nin, Kimmich'in çok yönlülüğüne ve liderlik özelliklerine değer verdiği belirtiliyor. Oyuncu da farklı liglerde kendini deneme olasılığını oldukça düşünüyor.



Ancak orta saha oyuncusunun bu kış Bayern'den ayrılması son derece düşük bir ihtimal çünkü kendisi Münih kulübü için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Kimmich'in Bayern Münih'le olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



20 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 resmi maça çıkan Joshua Kimmich bu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.





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