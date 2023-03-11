Paola Egonu, İtalya'ya dönüyor

VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Paola Egonu'nun ülkesi İtalya ekiplerinden Vero Volley ile anlaşmaya vardığı yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Paola Egonu, İtalya'ya dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2023 16:36
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Paola Egonu'nun yeni adresi belli oluyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; VakıfBank'tan ayrılmaya hazırlanan İtalyan yıldız, ülkesi ekiplerinden Vero Volley ile anlaşmaya vardı. Haberde Egonu'nun 800 bin euro garanti ücret artı bonus maddeleri ile yıllık 1 milyon euro civarında kazanacağı ifade edildi.

Paola Egonu'nun, VakıfBank ile olan sözleşmesi 31 Mart'ta sona eriyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery