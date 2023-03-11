Paola Egonu, İtalya'ya dönüyor

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Paola Egonu'nun yeni adresi belli oluyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre; VakıfBank'tan ayrılmaya hazırlanan İtalyan yıldız, ülkesi ekiplerinden Vero Volley ile anlaşmaya vardı. Haberde Egonu'nun 800 bin euro garanti ücret artı bonus maddeleri ile yıllık 1 milyon euro civarında kazanacağı ifade edildi.



Paola Egonu'nun, VakıfBank ile olan sözleşmesi 31 Mart'ta sona eriyor.





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