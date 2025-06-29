Panathinaikos'tan Dusan Tadic'e veto!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.
PANA'YA ÖNERİLDİ
Yunan basınında yer alan habere göre, Tadic, menajerler aracılığıyla Panathinaikos'a önerildi.
YILLIK 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Panathinaikos, yıllık 4 milyon euro'luk talebi nedeniyle Sırp yıldızın transferine sıcak bakmıyor.
Tadic için Ajax ve Olympiakos iddiaları da gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dusan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.
PANA'YA ÖNERİLDİ
Yunan basınında yer alan habere göre, Tadic, menajerler aracılığıyla Panathinaikos'a önerildi.
YILLIK 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Panathinaikos, yıllık 4 milyon euro'luk talebi nedeniyle Sırp yıldızın transferine sıcak bakmıyor.
Tadic için Ajax ve Olympiakos iddiaları da gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de iki sezonda 109 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dusan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.
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