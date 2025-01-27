Panathinaikos'ta Bango için geri sayım

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Zaragozalı pivot Jilson Bango'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Relevo'da yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, Jilson Bango'ya 1 milyon euro teklif etti ve 26 yaşındaki futbolcuyla anlaşma noktasına geldi.



Bango, Fenerbahçe Beko'nun da gündemine gelmiş ve sarı-lacivertliler 26 yaşındaki basketbolcuya 600 bin euro'luk teklifte bulunmuştu.



Jilson Bango'nun yeni takımının kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.



Zaragoza'da bu sezon 27 maçta 20 dakika ortalamasıyla süre bulan Bango, 14 sayı ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı.



