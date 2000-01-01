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Pachulia'ya göre Kerr, Warriors için "mükemmel" bir koç!

Eski NBA oyuncusu Zaza Pachulia, Steve Kerr'ün, Golden State Warriors için mükemmel bir koç olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Zaza Pachulia, Steve Kerr'ün, Golden State Warriors için mükemmel bir koç olduğunu söyledi.

Kerr, Pachulia'yı Warriors'ta iki sezon boyunca (2017, 2018) çalıştırmış ve iki şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmuştu.

Pachulia, Runnin' Plays isimli podcast'e konuk olduğu sırada, eski koçuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Antrenmanda bir gün sonra Steve beni aramıştı ve 'Zaza, her şey yolunda mı?' demişti. Ben de 'Nasıl yani, koç? İyiyim. Sağlıklıyım.' demiştim. O da 'Hayır, sahada nasıl hissediyorsun?' diye sormuştu."

Pachulia, 2016'da Warriors'ın dinamik sistemine ilk kez katıldığında, hiçbir yere uyum sağlayamadığını hissettiğini hatırlamıştı. Kerr'ün güvencesi ve ona olan inancının rehberliğinde, Pachulia kabuğundan çıkmış ve takımdaki rolünü anlamıştı.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM ARKADAŞLARINIZ!"

Kerr, Pachulia'ya takım arkadaşları için ne kadar önemli olduğunu açıklamak için zaman ayırmıştı. O moral konuşması, Zaza'nın hüznünden kurtulmak için ihtiyaç duyduğu tek şey olmuştu:

"Ve bu, 'Bu çok doğru' dediğim, ezber bozan bir şeydi. Önemli olanın, koçlarınızın ve takım arkadaşlarınızın sizin hakkınızda ne düşündüğü olduğunu görmüştüm. Sizi takımda görmeyi seviyorlardı ve onlar için yaptıklarınız ve yardımcı olduğunuz şeylerden ötürü size minnettar oluyorlardı.

Yani ezber bozan durum buydu. Kelimenin tam anlamıyla önemsiz her şeyi dışarı itmiştim ve bu, benim için ayrıca bir ders alma deneyimi olmuştu. Dışarıdakileri dinlememem ve umursamamam gerektiğini öğrenmiştim."


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