Özel sporcularımızdan Avrupa şampiyonluğu!

İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda tatamiye çıkan milli judocular Talha Ahmet Erdem ile Doğukan Coşar, Avrupa şampiyonu oldu.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışların ilk gününde tatamiye çıkan milli sporculardan Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde, Doğukan Coşar ise T21 kategorisinde altın madalya kazandılar.



Organizasyonda T21 kategorisi 66 kiloda yarışan Mehmet Can Topal gümüş, T21 60 kiloda mücadele eden Musa Alan ise bronz madalya kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Talha Ahmet Erdem, organizasyona çok iyi hazırlandıklarını belirterek daha önce de dünya şampiyonu olduğunu anımsattı.



"Altın madalya kazanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum." diyen Talha, şunları kaydetti:



"Kazandığım bu madalyamı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine hediye ediyorum. Takım müsabakalarında da ülkemi temsil edip inşallah yine altın madalya kazanacağım ve İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya ezberleteceğim. Federasyon Başkanımız Birol Aydın ve antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."



Türkiye Özel Sporcular Spor Başkanı Birol Aydın ise 6 branşta yapılacak olan şampiyonanın bugün judo müsabakaları ile başladığını belirtti.



Aydın, milli judocuların Türkiye'ye 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandırdıklarını vurgulayarak, "Çok gururluyuz, yıllarca verilen emekler, yapmış olduğumuz planlamaların meyvelerini almak bizleri son derece mutlu etti. Özel sporcularımız Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı oldular. Desteği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



