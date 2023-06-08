Osayi-Samuel'e sürpriz teklif

Fenerbahçe'de Nijeryalı oyuncu Bright Osayi-Samuel'e sürpriz bir teklif yapıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Osayi-Samuel'e sürpriz teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2023 09:20
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

Sarı-lacivertli ekibin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e Bournemouth ve Leeds United'ın ardından bir talip daha çıktı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği İskoç ekibi Rangers, Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.Takımdan ayrılmak istediği bilinen Osayi-Samuel için Fenerbahçe'nin Rangers'a ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bu maçlarda 1 asist kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery