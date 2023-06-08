Osayi-Samuel'e sürpriz teklif

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
Sarı-lacivertli ekibin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e Bournemouth ve Leeds United'ın ardından bir talip daha çıktı.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği İskoç ekibi Rangers, Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.Takımdan ayrılmak istediği bilinen Osayi-Samuel için Fenerbahçe'nin Rangers'a ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bu maçlarda 1 asist kaydetti.
Sarı-lacivertli ekibin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e Bournemouth ve Leeds United'ın ardından bir talip daha çıktı.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği İskoç ekibi Rangers, Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.Takımdan ayrılmak istediği bilinen Osayi-Samuel için Fenerbahçe'nin Rangers'a ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 37 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, bu maçlarda 1 asist kaydetti.