Orsolini, İtalya'da kalmak istiyor

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde bulunan Orsolini'den sarı-lacivertlilere üzücü haber geldi.
Bologna'da başarılı bir sezon geçiren Riccardo Orsolini'yi, Fiorentina ve Napoli ile birlikte Fenerbahçe istiyordu.
Orsolini için Kanarya, 8 milyon Euro'luk bütçe ayırırken, Çizme ekibinin 10 milyon Euro'dan fazla para istediği öğrenildi.
Bu gelişmeler yaşanırken, yıldız kanat oyuncusunun da İtalya'da kariyerini sürdürmek istediği yazıldı.
Bologna formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Orsolini 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Bologna'da başarılı bir sezon geçiren Riccardo Orsolini'yi, Fiorentina ve Napoli ile birlikte Fenerbahçe istiyordu.
Orsolini için Kanarya, 8 milyon Euro'luk bütçe ayırırken, Çizme ekibinin 10 milyon Euro'dan fazla para istediği öğrenildi.
Bu gelişmeler yaşanırken, yıldız kanat oyuncusunun da İtalya'da kariyerini sürdürmek istediği yazıldı.
Bologna formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Orsolini 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.