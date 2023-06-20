Orsolini, İtalya'da kalmak istiyor

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Riccardo Orsolini'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Orsolini, İtalya'da kalmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2023 09:31
Son güncelleme 20 Haziran 2023 09:33
Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde bulunan Orsolini'den sarı-lacivertlilere üzücü haber geldi.

Bologna'da başarılı bir sezon geçiren Riccardo Orsolini'yi, Fiorentina ve Napoli ile birlikte Fenerbahçe istiyordu.

Orsolini için Kanarya, 8 milyon Euro'luk bütçe ayırırken, Çizme ekibinin 10 milyon Euro'dan fazla para istediği öğrenildi.

Bu gelişmeler yaşanırken, yıldız kanat oyuncusunun da İtalya'da kariyerini sürdürmek istediği yazıldı.

Bologna formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Orsolini 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery