13 Temmuz
Chelsea-PSG
22:00
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
15:30
13 Temmuz
FK Haugesund-KFUM
18:00
13 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
18:00
13 Temmuz
Rosenborg-Hamarkameratene
18:00
13 Temmuz
Stroemsgodset-Tromsoe
18:00
13 Temmuz
Brann-Viking
20:15
13 Temmuz
I. Rivadavia-Newell's
22:30

Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi, milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

calendar 13 Temmuz 2025 11:47 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 11:52
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çeşitli tetkiklere tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.