Orkun Kökçü: 'Beşiktaş'ta oynamak isterim'

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü, Roma ile 25 Mayıs'ta oynayacakları UEFA Konferans Ligi Finali öncesinde Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.



MİLLİ TAKIM, TRANSFER, MOURINHO



UEFA Konferans Ligi, Milli takım tercihi ve transferiyle ilgili soruları yanıtlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu "Henüz 21 yaşındayım ve şu andaki durumumdan çok daha iyi olacağım, buna eminim. U19'a kadar Hollanda'da oynadım ama ailem de Türkiye'yi seçmemi istedi. Şimdi Konferans Ligi Finali'ne odaklandım. Finalden sonra transfer bakacağız. o konuyu babama ve menajerime bıraktım. Jose Mourinho çok büyük bir hoca, çok kupa kazanmış bir isim. Final maçı kolay olmayacak." dedi.



"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"



Daha önce sosyal medya hesabından Beşiktaş formasıyla antrenman yaparken paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine Orkun Kökçü "Beşiktaşlıyım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim ancak ilerde ne olur bilemeyiz. Beşiktaş'ta oynamak yine de güzel bir his ve duygudur. Onu inşallah gelecekte yaşayabilirim." açıklamasını yaptı.







