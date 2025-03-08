Orkun Kökçü attı, Benfica 3 puanı aldı!

Portekiz Premier Lig'in 25. hafta maçında Benfica, Nacional'i konuk etti.



Estadio da Luz Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Benfica 3-0'lık skorla kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Zeki Amdouni ile 23. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ve 90+2'de Pavlidis penaltıdan kaydetti.



45+7'de. Nacional, Dudu ile penaltı atışından yararlanamadı.



Benfica'da Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı 68. daikkada yerine Renato Sanchez'e bıraktı.



Öte yandan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Benfica, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.



Benfica, bu galibiyetin ardından puanını 56 yaptı. Nacional, 26 puanda kaldı.



Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Rio Ave deplasmanına gidecek. Nacional, Casa Pia'yı konuk edecek.

