Ordu'da yarı maraton ve halk koşusu düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonunun, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu gerçekleştirildi.



Altınordu sahilinde düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 800 kişi dereceye girebilmek için yarıştı.



Vali Muammer Erol'un startını verdiği etkinlikte 21 kilometreyi tamamlayanlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri ve madalyaları takdim edildi.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkinliğe katılımın oldukça iyi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinlikler kapsamında dün 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşulmuştu.



