12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Ordu'da yarı maraton ve halk koşusu düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi birlikteliğiyle Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu düzenlendi.

Ordu'da yarı maraton ve halk koşusu düzenlendi
Türkiye Atletizm Federasyonunun, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlediği Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Altınordu sahilinde düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 800 kişi dereceye girebilmek için yarıştı.

Vali Muammer Erol'un startını verdiği etkinlikte 21 kilometreyi tamamlayanlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri ve madalyaları takdim edildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, etkinliğe katılımın oldukça iyi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında dün 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşulmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
