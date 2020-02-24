Onyekuru: "20 yıl sonra galibiyet geldi, bizim için çok önemli"

Galatasaraylı Onyekuru, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, bizim için çok önemli'
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23 Şubat 2020 22:14
Galatasaray'da 3-1'lik derbiye atığı gol ve kaçırdıklarıyla damgasını vuran, attığı gol sonrasında da tribünlere "4" işareti yapan Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijaryalı oyuncu, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, koça çok teşekkürler, golü atan oyunculara teşekkürler, taraftarlara teşekkürler. 10 dakikalık uzatmada taraftarlar tüm gücüyle baskıyı kurdu ve bize müthiş bir destek verdi. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, 20 yıl sonra gelen galibiyet, bizim için çok önemli." dedi.

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