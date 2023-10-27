Beşiktaş, Bodo deplasmanında yıkılıp grupta 1 puanla son sıraya demir atarken teknik direktör Önder Karaveli, ağır yenilgiyi Fanatik'e değerlendirdi...
İşte o yorumlar;
"Maç başlamadan önce; sakatlıktan dönen oyuncular, Galatasaray maçında yaşananlar ve öndeki Antep maçından dolayı rotasyon kullanmak gereken bir oyun. Fakat Bodo'dan beklenen oyuna karşı ofansif olarak daha zengin bir merkez orta saha ile çıkılabilecek bir oyundu. Beşiktaş açısından merkez orta sahadaki hücum aksiyonlarını artıracak ve rakip ceza sahasına girecek oyuncu eksikliği çok net hissedildi. Bodo'nun kendi yarı alanında hem mesafeleri koruyarak hem de yüksek şiddetli baskılarla kazandığı toplar, hızlı hücum geçişleriyle kenar oyuncularından yardım alamayan Beşiktaş savunmasına yeterince sıkıntı yarattı. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş üretmekte zorlanırken rakibe gol ve gol pozisyonları vermeye başladı. Oyunun ikinci yarısına başlarken Amir ve Onana ikilisinden birinden vazgeçerek daha ofansif bir orta saha oyuncusunun yanı sıra hücumda da bir değişiklik beklerken Ox-Gedson değişikliği beni biraz açıkçası şaşırttı."
OYUN DENGELENDİ AMA...
"Rakibin hızlı geçişlerle bulduğu pozisyonlar devam etti. Beşiktaş topa sahip olup oyunu dengelese de pasın ve oyunun ritmi Bodo'yu zorlayacak seviyeye gelmedi. Buz gibi bir Norveç havasını ısıtmayı beceremedik. Umarım ligde çok daha yüksek enerjiyle bir Beşiktaş seyredebiliriz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey kazanma enerjisi."
İşte o yorumlar;
"Maç başlamadan önce; sakatlıktan dönen oyuncular, Galatasaray maçında yaşananlar ve öndeki Antep maçından dolayı rotasyon kullanmak gereken bir oyun. Fakat Bodo'dan beklenen oyuna karşı ofansif olarak daha zengin bir merkez orta saha ile çıkılabilecek bir oyundu. Beşiktaş açısından merkez orta sahadaki hücum aksiyonlarını artıracak ve rakip ceza sahasına girecek oyuncu eksikliği çok net hissedildi. Bodo'nun kendi yarı alanında hem mesafeleri koruyarak hem de yüksek şiddetli baskılarla kazandığı toplar, hızlı hücum geçişleriyle kenar oyuncularından yardım alamayan Beşiktaş savunmasına yeterince sıkıntı yarattı. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş üretmekte zorlanırken rakibe gol ve gol pozisyonları vermeye başladı. Oyunun ikinci yarısına başlarken Amir ve Onana ikilisinden birinden vazgeçerek daha ofansif bir orta saha oyuncusunun yanı sıra hücumda da bir değişiklik beklerken Ox-Gedson değişikliği beni biraz açıkçası şaşırttı."
OYUN DENGELENDİ AMA...
"Rakibin hızlı geçişlerle bulduğu pozisyonlar devam etti. Beşiktaş topa sahip olup oyunu dengelese de pasın ve oyunun ritmi Bodo'yu zorlayacak seviyeye gelmedi. Buz gibi bir Norveç havasını ısıtmayı beceremedik. Umarım ligde çok daha yüksek enerjiyle bir Beşiktaş seyredebiliriz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey kazanma enerjisi."