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Ömer Faruk Yurtseven: "Fenerbahçe'ye karşı elimden geleni yapacağım"

Panathinaikos'tan Ömer Faruk Yurtseven, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

calendar 07 Mayıs 2025 01:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ömer Faruk Yurtseven: 'Fenerbahçe'ye karşı elimden geleni yapacağım'
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Panathinaikos'tan Ömer Faruk Yurtseven,  Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

Galibiyetin ardından konuşan Yurtseven, "Çok daha iyi oynamalıydım. Hem mutluyum hem üzgünüm. Nihayetinde hedefe ulaştık. 2 haftalık hazırlık çok güzel olacak. Ligde de playofflar var. Orada daha iyi bir ritm kazanırız." dedi.

Ömer Faruk Yurtseven ayrıca, "Ekstra üçlükler atabiliyoruz ama bugün çok kaçırdık. Atıp ribaund alıp, atıp ribaund alıp... Ekstra pozisyonlar bulduk böylece. Bugün en kritik yan savunmaydı. Takım olarak iyi iş yaptık. İlk yarıda Efes'i 20-30 sayı arasında tutabilmek kolay değil."

Sözlerine devam eden Yurtseven, "Savunma bir ritm meselesi. Herkesin aynı sayfada olmasıyla ilgili. Şimdi Yunan Ligi'nde playofflarda daha keskin hale geleceğiz ve savaşa hazır olacağız." dedi.

Yurtseven son olarak, "İlk Final Four'umda Fenerbahçe forması giyiyordum. En büyük saygı, bu Final Four'da Fenerbahçe'ye karşı elimden gelenin en iyisini oynamaktır. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

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