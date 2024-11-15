Ömer Faruk Ünal: 'MHK, artık ipin ucunu kaçırdı!'

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, hakem kararları ve MHK'nin durumuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye Gazetesi yazarı Ünal, "Hep MHK ve hakemler hedefe konularak, yanlışların üzeri örtülmüştür. Şimdi hakem işini Kulüpler Birliği'ne devretmeye hazır olduğunu söyleyen bir TFF Başkanı var! Şu anda MHK'yı kim yönetiyor ki? Devretmeye gerek var mı ki? Bu MHK devam etmeli! Herkes birbirine ve en çok da bana şu soruluyor; MHK ne zaman değişecek?" dedi.



İŞTE AÇIKLAMALARIN TAMAMI



"Mevcut MHK'nın defterinde hakem tayinlerini yaparken; herhangi bir plan, program, ilke veya prensip gibi bir kriter yok! Bunu nereden anlıyoruz? Son iki haftaya yansıyan üç tane çarpıcı örnek vereceğim!



1) Bir önceki 11. haftada Samsunspor-Antalyaspor maçı vardı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR'da da Onur Özütoprak vardı.



Penaltı olmayan bir pozisyonda VAR, sahadaki hakemi monitöre çağırdı. Hakem gitti, izledi ve kararını değiştirmedi, "devam" dedi. Ve büyük takdir gördü.



12. haftada hakemin maçı vardı, VAR'daki hakemin iki gün üst üste maçı vardı, gözlemcinin de maçı vardı.

Soruyorum; sizlere böyle bir tayin anlayışı olabilir mi? Herkes mi doğruyu yapmış?



2) Konya-Başakşehir maçında hakem Emre Kargın iki defa gereksiz yere düdük çaldı, takımların birer atağını kesti. Başakşehir lehine çaldığı penaltı da kabul görmedi.



Ertesi hafta Emre Kargın, zirve mücadelesindeki G.Saray-Samsun maçında VAR'a oturtuldu. Ve performansını gördük!



3) Önceki hafta Kocaeli-Karagümrük maçını önemli bulan MHK, buraya Halil Umut Meler'î verdi. Ertesi hafta Sakarya-Kocaeli maçına Erdem Mertoğlu'nu verdi. Eşdeğer iki maç; hatta ikincisi daha zor. MHK ilkine elit kategori hakemi veriyor, ikincisine son derece tecrübesiz bir ismi atıyor!



Bu iki tayinin bir mantığı, bir izahı olabilir mi? Buradan bir başarı çıkmaz! Süper Lig, 1. Lig ve VAR'da görev alan 60 civarında hakem var. İçlerinde 4-5 tanesi hariç; MHK'ya güvenen, inanan ya da mutlu olan yok! O, 4-5 hakem de herkesçe malum isimler... Hakemlere mobbing, şantaj, tehdit, baskı hepsi var!



"HAKEMLERİ BİRAZ DİNLESENİZ"



Sayın Hacıosmanoğlu; bu hakemleri beşer dakika baş başa dinleseniz, bakın size neler anlatacaklar? Tabiî kimlikleri saklı kalmak kaydıyla. Eski MHK başkanlarından Zekeriya Alp döneminde hakemlerin memnuniyet oranları ara ara bağımsız kuruluşlar tarafından anketlerle tespit ediliyordu. Ve Sayın Alp, buna çok önem verirdi. Yani hakemler kadar MHK da bir imtihana tabiydi! Hakemleri her hafta klasman yapmakla, dernek üyeliğiyle tehdit eden bir yapıdan başarı çıkmaz! TFF Başkanı'nın vücut dili!



"BU KÜPLERİ BATIRAN BAŞLANLAR"



TFF Başkanı ve Beşiktaş Başkanı Riva'da kameraların karşısındaydı! Sayın Hacıosmanoğlu, dört ay önceki başkan değildi! Vücut dili çok şeyi anlatmaya yetiyordu! "Bu işler öyle sandığım kadar kolay değilmiş. Galiba biraz büyük konuşmuşum! Bu öyle bugünden yarına düzelecek bir iş değilmiş!" Daha neyi devredeceksiniz ki? Bu kulüpleri, batıran kulüp başkanları; Türk hakemliğini bu noktaya getirmiştir.



Hep MHK ve hakemler hedefe konularak, yanlışların üzeri örtülmüştür. Şimdi hakem işini Kulüpler Birliği'ne devretmeye hazır olduğunu söyleyen bir TFF Başkanı var! Şu anda MHK'yı kim yönetiyor ki? Devretmeye gerek var mı ki? Bu MHK devam etmeli! Herkes birbirine ve en çok da bana şu soruluyor; MHK ne zaman değişecek?



"BEKLEYİN TAM DİP YAPSIN"



Bence değişmemeli! Şu anda MHK'ya kamuoyu desteği yüzde 10'lara düştü! Belli merkezler her nedense MHK'ya inanmaya ve güvenmeye kendisini mecbur hissediyor! Bu oran yüzde 1-2'lere henüz inmedi. Bugün gidecek olurlarsa; yarın bunlar için "tam düzeltiyorlardı" diyenler çıkar! Bekleyin, tam dip yapsınlar, MHK öyle değişsin...



Türkiye'de hakemlik 5-10 yılda düzelmeyecek bir zeminde hızla ilerliyor. Tahribatın farkında değilsiniz! Bir tane "torpilsiz temsilci" alınmış mıdır? TFF, şeffaf bir şekilde "temsilci" alacaklarını duyurmuştu! Biz de takdir edip, sevinmiştik! Kaç kişi müracaat etti, kaç kişi alındı? Bilen yok! Ama şunu çok iyi biliyorum; tek bir tane "birilerinin aracı" olmadığı isim buraya girememiştir! Hakem kökenli müracaat edenler olmuş, onlar da MHK'dan veto yemiş. Siz sahada daha çok adalet beklersiniz!"



