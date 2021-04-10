Ömer Bayram: 'İnanıyoruz, pes etmeyeceğiz'

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Bayram, "Biz de her şeyin farkındayız. Arkadaşlarımızla ve hocamızla beraber bunu başaracağız. Biz hala inanıyoruz. Galatasaray bunu hep gösterdi. Pes etmeyeceğiz. İlk golü bulsaydık, maç farklı olabilirdi. Matematiksel olarak şansımız var, bizim elimizde.. Galatasaray'ın gerçek kimliğini sahada yansıtmalıyız. İlk gol atamadığımız için gerginlik yaşamız olabiliriz. Son haftaları kayıpsız geçirmek istiyoruz, bakalım nasıl olacak. Her şey bizim elimizde. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



