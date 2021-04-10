Ömer Bayram: "İnanıyoruz, pes etmeyeceğiz"

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ömer Bayram, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Ömer Bayram: 'İnanıyoruz, pes etmeyeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2021 21:25
Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Bayram, "Biz de her şeyin farkındayız. Arkadaşlarımızla ve hocamızla beraber bunu başaracağız. Biz hala inanıyoruz. Galatasaray bunu hep gösterdi. Pes etmeyeceğiz. İlk golü bulsaydık, maç farklı olabilirdi. Matematiksel olarak şansımız var, bizim elimizde.. Galatasaray'ın gerçek kimliğini sahada yansıtmalıyız. İlk gol atamadığımız için gerginlik yaşamız olabiliriz. Son haftaları kayıpsız geçirmek istiyoruz, bakalım nasıl olacak. Her şey bizim elimizde. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.