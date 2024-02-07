Olympiakos'u deviren Arkas, yarı finale yükseldi!

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 mağlup eden Arkas Spor, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Türk temsilcisi Yunanistan'daki ilk maçı 3-2 kaybetmişti.
Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi yarınki AONS Milon (Yunanistan)-SVG Lüneburg (Almanya) maçının ardından belli olacak.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
Arkas Spor: Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel)
Olympiakos: Koumentakis, Tzourits, Stern, Oliva, Pajenk, Travica (Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto)
Setler: 25-23, 25-22, 25-21
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)
Türk temsilcisi Yunanistan'daki ilk maçı 3-2 kaybetmişti.
Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi yarınki AONS Milon (Yunanistan)-SVG Lüneburg (Almanya) maçının ardından belli olacak.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
Arkas Spor: Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel)
Olympiakos: Koumentakis, Tzourits, Stern, Oliva, Pajenk, Travica (Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto)
Setler: 25-23, 25-22, 25-21
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)