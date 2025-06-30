Yunanistan'da sezonu hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferiyle tamamlayan Olympiakos, gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Yunan basınının haberine göre; Olympiakos yönetimi, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.



Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın gelecek sezon planlarında kilit bir rol oynayabilir.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon sarı laciverli formayla 31 maça çıkan Maximin, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.







