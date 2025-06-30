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Olympiakos'tan Maximin hamlesi!

Olympiakos, Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

calendar 30 Haziran 2025 11:58 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 12:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Olympiakos'tan Maximin hamlesi!
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Yunanistan'da sezonu hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferiyle tamamlayan Olympiakos, gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yunan basınının haberine göre; Olympiakos yönetimi, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. 

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın gelecek sezon planlarında kilit bir rol oynayabilir.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı laciverli formayla 31 maça çıkan Maximin, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.




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