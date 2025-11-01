31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Olympiakos, evinde İsrail temsilcisini yıktı!

EuroLeague'in 8. maç gününde Olympiakos, Hapoel Tel Aviv'i 62-58 mağlup etti.

calendar 01 Kasım 2025 00:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Olympiakos
Olympiakos, evinde İsrail temsilcisini yıktı!
EuroLeague'in 8. maç gününde Olympiakos, Hapoel Tel Aviv'i konuk etti.

Peace and Friendship Stadium'da oynanan mücadeleyi Olympiakos 62-58 kazandı.

Yunan ekibine Alexandar Vezenkov 14 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 8. maçlar sonunda 5. galibiyetni alırken Hapoel Tel Aviv ise 2. mağlubiyetiyle tanıştı.

EuroLeague'in 9. maç gününde Olympiakos, Partizan'ı konuk edecek. İsrail temsilcisi ise Dubai deplasmanına gidecek.

1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
