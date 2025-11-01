Olympiakos, evinde İsrail temsilcisini yıktı!

EuroLeague'in 8. maç gününde Olympiakos, Hapoel Tel Aviv'i konuk etti.



Peace and Friendship Stadium'da oynanan mücadeleyi Olympiakos 62-58 kazandı.



Yunan ekibine Alexandar Vezenkov 14 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 8. maçlar sonunda 5. galibiyetni alırken Hapoel Tel Aviv ise 2. mağlubiyetiyle tanıştı.



EuroLeague'in 9. maç gününde Olympiakos, Partizan'ı konuk edecek. İsrail temsilcisi ise Dubai deplasmanına gidecek.



