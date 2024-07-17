Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.



Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek



Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.



Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.



Paris 2024 Olimpiyatları'da mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:



Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.



SPOR MERKEZLERİ



Olimpiyatlar sırasında kullanılacak 34 spor merkezinin ev sahipliği yapacağı branşlar ve kapasiteleri şöyle:



Pont Alexandre: Bisiklet, triatlon, maraton yüzme.



Yapılış tarihi: 1896-1900



Aquatics Centre: Senkronize yüzme, dalış, sutopu.



Kapasite: 6 bin.



Yapılış tarihi: 2024.



Bercy Arena: Basketbol, Artistik Cimnastik, Cimnastik



Kapasite: 20 bin 300



Yapılış tarihi: 1984



Bordeaux Stadı: Futbol.



Kapasite: 42 bin 115.



Yapılış tarihi: 2015.



Cham de Mars Arena: Judo, güreş.



Kapasite: 8 bin.



Yapılış tarihi: 2021.



Porte de la Chapelle Arena: Badminton, ritmik cimnastik.



Kapasite: 8 bin.



Yapılış tarihi: 2024.



Chateauroux Atıcılık Merkezi: Atıcılık.



Kapasite: 3 bin.



Yapılış tarihi: 2017.



La Defense Arena: Yüzme, sutopu.



Kapasite: 40 bin.



Yapılış tarihi: 2017.



Eyfel Kulesi Sahası: Plaj Voleybolu.



Kapasite: 12 bin 860.



Yapılış tarihi: 2024.



Elancourt Tepesi: Dağ Bisikleti



Grand Palais: Eskrim, tekvando.



Kapasite: 8 bin.



Yapılış tarihi: 1900.



Hotel de Ville: Maraton.



Yapılış tarihi: 1871.



Invalides: Okçuluk, bisiklet.



Kapasite: 8 bin.



Yapılış tarihi: 1670.



Le Bouget Spor Tırmanışı Merkezi: Spor tırmanışı.



Kapasite: 5 bin.



Yapılış tarihi: 2024.



La Concorde Meydanı: 3x3 basketbol, kaykay, BMX serbest stil.



Kapasite: 30 bin.



Le Golf National: Golf.



Kapasite: 35 bin.



Yapılış tarihi: 1987.



Pierre Mauroy Stadı: Basketbol, hentbol.



Kapasite: 50 bin.



Yapılış tarihi: 2012.



Lyon Stadı: Futbol.



Kapasite: 59 bin.



Yapılış tarihi: 2016.



Marsilya Marina: Yelken.



Kapasite: 5 bin.



Yapılış tarihi: 1996.



Marsilya Stadı: Futbol.



Kapasite: 67 bin.



Yapılış tarihi: 1937.



La Beaujoire Stadı: Futbol.



Kapasite: 35 bin.



Yapılış tarihi: 1984.



Nice Stadı: Futbol.



Kapasite: 35 bin.



Yapılış tarihi: 2013.



Parc de Princes: Futbol.



Kapasite: 48 bin.



Yapılış tarihi: 1972.



North Paris Arena: Pentatlon, boks.



Kapasite: 6 bin.



Yapılış tarihi: 2024.



Roland-Garros: Tenis, boks.



Kapasite: 36 bin.



Yapılış tarihi: 1928.



South Paris Arena: Voleybol, hentbol, masa tenisi, halter.



Kapasite: 12 bin.



Yapılış tarihi: 1923.



Parc de Princes: Atletizm, 7'li ragbi.



Kapasite: 80 bin.



Yapılış tarihi: 1998.



Geoffroy Guichard Stadı: Futbol.



Kapasite: 42 bin.



Yapılış tarihi: 1931.



Teapupo'o Tahiti: Sörf.



Kapasite: 5 bin.



Trocadero Meydanı: Bisiklet, Atletizm



Kapasite: 13 bin.



Saint Quentin en Yvelines Velodromu: Bisiklet.



Kapasite: 6 bin.



Yapılış tarihi: 2014.



Versay Sarayı: Binicilik, modern pentatlon.



Kapasite: 40 bin-80 bin.



Yapılış tarihi: 1661.



Vaires Sur Marne Nautical: Kano, kürek.



Kapasite: 22 bin.



Yapılış tarihi: 1989.



Yves du Manoir Stadı: Hokey.



Kapasite: 14 bin.



Açılış tarihi: 1907.





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