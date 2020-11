Olaylı maçta Ankaraspor tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.



Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi. Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.



Hakemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı. Osmanlıspor da bu durumunu değerlendirerek 90+5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.



Stat: Osmanlı



Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş



Ankaraspor: Berk Balaban, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Levent Gülen, Mete Çelik, Ali Rıza Kılıç (Dk. 82 Enes Eliaçık), Stanojevic (Dk. 53 İlhami Siraçhan Nas), Emre Can Atila (Dk. 72 Bulbwa), Muzaffer Doğan (Dk. 72 Doğukan Efe), Hacı Ömer Doğru, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 82 Tamer Aşık)



Pazarspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Ali Osman Karnapoğlu, Ömercan Öndaş, Furkan Yıldırım (Dk. 79 Muhammet Çelik), Oğuzhan Demir (Dk. 57 Onur Civelek), Mete Karahan (Dk. 56 Savaş Çakır), Ceyhun Sarı, Eren Karadağ (Dk. 70 Hakan Aydın), Kadir Kaan Yurdakul, Can Muhammet Vural



Goller: Dk. 42 Fatih Kızılkaya, Dk. 89 ve 90+5 Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor), 90+2 Hakan Aydın (Pazarspor)



Sarı kartlar: Dk. 90 Ceyhun Sarı (Pazarspor), Dk. 81 Bulbwa, 90+4 Fatih Kızılkaya (Ankaraspor)