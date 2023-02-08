Okan Buruk yardım merkezinde

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.
Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da de katıldı.
Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.
Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da de katıldı.
Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.
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