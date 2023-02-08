Okan Buruk yardım merkezinde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk yardım merkezinde
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08 Şubat 2023 15:07
Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da de katıldı.

Buruk, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.



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