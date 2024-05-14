Okan Buruk, üç ismin üzerini çizdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; sarı-kırmızılı takımdaki üç ismin üstünü çizdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, üç ismin üzerini çizdi!
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14 Mayıs 2024 09:16
Son güncelleme 14 Mayıs 2024 12:26
Fatih Karagümrük maçının ardından, "Bütün oyuncularımın kalmasını istiyorum" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, buna rağmen takıma katkı sağlamayan isimleri defterinden sildi.

Başta Sergio Oliveira olmak üzere, Tete, Wilfried Zaha gibi isimlerden bekleneni alamayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kiralık olarak gönderdiği isimlerin çoğundan da kurtulmaya çalışacak.

Okan Buruk, takıma katkı veren Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve son haftalarda adı sık sık transferler anılan Barış Alper Yılmaz'ın ise kalmasını istiyor.

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