Okan Buruk'tan Kasımpaşa maçı için çarpıcı karar!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının 11'ini değiştirmeyecek ve Kasımpaşa deplasmanına da aynı isimlerle sahada olacak.
İdmanlara katılan Kaan Ayhan sağ bekte devam edecek ve Barış Alper Yılmaz hücumda kullanılacak. Sanchez ve Abdülkerim'in sakatlığında Berkan Kutlu yine stoperde. Abdülkerim Bardakcı son idmanda takımla çalışsa da bu maçta riske edilmesi beklenmiyor.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürükoğlu, Icardi.
TIKLA VE HEMEN GALATASARAY'IN 11'İNİ KUR!
İdmanlara katılan Kaan Ayhan sağ bekte devam edecek ve Barış Alper Yılmaz hücumda kullanılacak. Sanchez ve Abdülkerim'in sakatlığında Berkan Kutlu yine stoperde. Abdülkerim Bardakcı son idmanda takımla çalışsa da bu maçta riske edilmesi beklenmiyor.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürükoğlu, Icardi.
TIKLA VE HEMEN GALATASARAY'IN 11'İNİ KUR!
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