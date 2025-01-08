Okan Buruk'tan Hacıosmanoğlu'na gönderme

Okan Buruk, TFF'nin yabancı VAR hakemi kararını "TFF Başkanının daha önceki söylemiyle yaptığı uyuşmuyor." sözleriyle değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan Hacıosmanoğlu'na gönderme
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08 Ocak 2025 23:57
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na göndermede bulundu.

Bir süre için alınan yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili görüşü sorulan Buruk, "Yabancı VAR hakemiyle ilgili zaten kulübümüzün bir tavsiyesi vardı. Geçen sene de bu yapıldı. Türk hakemler değerli ama yabancı hakemler de değerli." dedi.

"SÖYLEMİYLE YAPTIĞI UYUŞMUYOR"

Okan Buruk, "Avrupa'da nasıl yabancı hakemle oynuyorsak... TFF buna karar vermişse... Şunu söyleyebiliriz, TFF Başkanının daha önceki söylemiyle yaptığı uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE TEPKİYİ KALDIRDI"

Galatasaray'ın teknik patronu, "Alınmış bir karar var. Bizim açımızdan bakınca, kim olursa olsun sahada, uzaydan da yönetseler kim olursa olsun önemli değil. Önemli olan maçın hakeminin olması. Biz saha içinde kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Kafamızda farklı bir şey yok. Türk futbolu için hangisi daha iyi olacaksa... Geçen sene bu yapıldı. Toplumdaki VAR hakemlerine olan tepkiyi kaldırdı. Yabancı hakem de hata yapabiliyor. Tepkiler biraz daha azaldı. Belki yine aynı şekilde bunu göreceğiz. Türk futbolu için hayırlısı olsun." sözleriyle cevabını noktaladı.

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