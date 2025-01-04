Okan Buruk'tan Göztepe uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi takıma uyarılarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Göztepe uyarısı
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04 Ocak 2025 09:37
Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları önceki gün yapılan antrenmanla tamamlandı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, İzmir ekibinin bu sezon büyük takımlara karşı aldıkları başarılı sonuçlara dikkat çekerek, "Karşımızda ligin iyi ekiplerinden birisi olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenip Fenerbahçe ile de berabere kaldılar" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi ile transfer için izin verilen Ziyech dışında eksik bulunmuyor.



 
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