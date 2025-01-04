Okan Buruk'tan Göztepe uyarısı

Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları önceki gün yapılan antrenmanla tamamlandı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, İzmir ekibinin bu sezon büyük takımlara karşı aldıkları başarılı sonuçlara dikkat çekerek, "Karşımızda ligin iyi ekiplerinden birisi olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenip Fenerbahçe ile de berabere kaldılar" dediği öğrenildi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi ile transfer için izin verilen Ziyech dışında eksik bulunmuyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, İzmir ekibinin bu sezon büyük takımlara karşı aldıkları başarılı sonuçlara dikkat çekerek, "Karşımızda ligin iyi ekiplerinden birisi olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenip Fenerbahçe ile de berabere kaldılar" dediği öğrenildi.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi ile transfer için izin verilen Ziyech dışında eksik bulunmuyor.