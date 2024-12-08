Okan Buruk'tan Fenerbahçe yorumu

Hep söylüyoruz, zor bir deplasman ama hava ve zemin olarak şanslı bir günümüzdeyiz. Hava, bu mevsime göre çok soğuk değil. Güzel bir zemin var. Oyuncular, zemini görünce mutlu oldu. Bizim için önemli bu. Oyun içerisinde hem 3'lü hem 4'lü olacağız." sözlerini sarf etti.



Sivasspor'un tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Buruk, " Sivasspor, kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncular var. Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, ikisini birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak." dedi.



"FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ AMA..."



Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olması hakkında konuşan Buruk, " Fenerbahçe, puan kaybetti ama biz bugün kazanırsak puan farkını açabiliyoruz. Rakibimiz kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık, yine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Zemine değinen Buruk,