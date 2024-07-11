Okan Buruk: ''Beşiktaş'ın istediğini seçmişler!''

"Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik." dedi.

Zaha'nın performansını yorumlayan Buruk, "Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Çok önemli biri. Geçen sezon şampiyonlukta çok önemli payı var. Önemli maçlar kazandırdı. Yabancı oyuncu sayısını seçmekte çok zorlanacağız. Özel oyuncular. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Bazı genç oyuncularımızı kiralık vereceğiz yine." ifadelerini kullandı.

''Fikstürde avantaj veya dezavantaj görüyor musunuz?'' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Buruk, "Fikstürler oynanmadan avantaj diyemezsiniz. Önümüze gelen fikstürü oynayacağız ve geçen seneki 36 maçı kazanmıştık, bu senede hepsini kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Karşılaşmada 2 gol atan Metehan'ın performansını değerlendirek tecrübeli hoca, "Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi, gol performansı da mucize gibi bir şeydi." yorumunu yaptı.

Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun.'' dedi.

Beşiktaş'ın isteğinin gerçekleştirildiğini söyleyen Okan Buruk, '' Ben Olimpiyat Stadı'nı istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen Olimpiyat Stadı. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler.'' şeklinde konuştu.