Oğuz Aydın: "Gurur verici"

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuz Aydın: 'Gurur verici'
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03 Aralık 2024 11:31
Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Mücadelede takımının ilk golünü atan Oğuz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu özel formayı giymek ve galibiyetin bir parçası olmak gurur verici. Sahadaki mücadelemizin en büyük gücü, arkamızdaki muhteşem taraftarımızdı. Sizin desteğinizle daha nice zaferlere!" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

Oğuz Aydın'ın bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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