22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Nuri Şahin: "Beraberliğe sevinecek bir teknik direktör değilim"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Rizespor maçının ardından konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 23:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, beraberliğe sevinmediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, skorun kendileri için üzücü olduğunu belirtti.

Oyun anlamında daha iyiye gittiklerini ifade eden Şahin, "Maçı kazanmaya daha yakın olan taraf olduğumuzu düşünüyorum. Böyle durumları daha önce de yaşamış bir futbolcu ve teknik direktör olarak devam edeceğiz." dedi.

Nuri Şahin, takımda bir şeyleri inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir gün o toplarda girecek. Az pozisyon verdik. Oyun anlamında bir şeylerin iyi gittiğini gördüm. Beraberliğe sevinecek bir teknik direktör değilim. Ama bunun üzerine daha iyi günlerin bizi beklediğini ve iyi şeyleri inşa ettiğimizi bugün biraz gördüm diyebilirim. Galatasaray gibi zor bir maçtan çıktık, yine zor bir deplasmana geldik, yine bir deplasmana gideceğiz. Dediğim gibi bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm. İnşallah toplar da gelecek. Çaykur Rizespor'a ve İlhan hocaya başarılar diliyorum."

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
