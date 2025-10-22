Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, beraberliğe sevinmediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, skorun kendileri için üzücü olduğunu belirtti.
Oyun anlamında daha iyiye gittiklerini ifade eden Şahin, "Maçı kazanmaya daha yakın olan taraf olduğumuzu düşünüyorum. Böyle durumları daha önce de yaşamış bir futbolcu ve teknik direktör olarak devam edeceğiz." dedi.
Nuri Şahin, takımda bir şeyleri inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir gün o toplarda girecek. Az pozisyon verdik. Oyun anlamında bir şeylerin iyi gittiğini gördüm. Beraberliğe sevinecek bir teknik direktör değilim. Ama bunun üzerine daha iyi günlerin bizi beklediğini ve iyi şeyleri inşa ettiğimizi bugün biraz gördüm diyebilirim. Galatasaray gibi zor bir maçtan çıktık, yine zor bir deplasmana geldik, yine bir deplasmana gideceğiz. Dediğim gibi bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm. İnşallah toplar da gelecek. Çaykur Rizespor'a ve İlhan hocaya başarılar diliyorum."
Nuri Şahin: "Beraberliğe sevinecek bir teknik direktör değilim"
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Rizespor maçının ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, beraberliğe sevinmediklerini söyledi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi
-
9
Galatasaray'da Barış Alper'e tepki!
-
8
Edson Alvarez: "Gereksiz konuşmalar var"
-
7
Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi 4 eksik
-
6
Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sını dağıttı!
-
5
Bodo/Glimt taraftarından İstanbul isyanı
-
4
Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!
-
3
Jose Mourinho'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
-
2
Galatasaray - Bodo/Glimt: 11'ler
-
1
Galatasaray'a büyük şok: İlkay Gündoğan
- 00:03 Galatasaray'ın rakibi Monaco 1 puanla yetindi!
- 00:01 Sporting, Marsilya'yı son anlarda yıktı!
- 23:59 Ajax, Galatasaray maçı öncesi Chelsea'den de fark yedi!
- 23:56 Nuri Şahin: "Beraberliğe sevinecek bir teknik direktör değilim"
- 23:54 Madrid'de Türk düellosu: Arda güldü, Kenan üzüldü!
- 23:53 Liverpool, kötü gidişe 5 golle dur dedi!
- 23:49 Bayern Münih'ten dört gollü net galibiyet!
- 23:34 Mario Lemina'dan Victor Osimhen açıklaması!
- 23:29 Vakıfbank, deplasmanda Eczacıbaşı'na şans tanımadı!
- 23:29 Galatasaray'dan rakiplerine uyarı!
- 23:24 Fenerbahçe Opet'ten Olympiakos'a 21 sayı fark!
- 23:17 Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta serisini sürdürdü!
- 23:14 Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermeden kazandı!
- 23:11 Galatasaray Çağdaş Faktoring, farklı galip!
- 23:06 Kjetil Knutsen: "Kulak tıkacı işe yaramadı"
- 23:01 Galatasaray'da Torreira, ülkesine dönüyor!
- 22:38 Sergen Yalçın: "Acı çekerek ilerleyeceğiz"
- 22:33 Recep Uçar: "Beşiktaş tarihinde yoktur"
- 22:29 Wilfred Ndidi'den golü için açıklama!
- 22:28 Kenneth Taylor, Galatasaray maçında yok!
- 22:26 Taylan Bulut'tan performansı için açıklama!
- 22:25 Yunus Akgün: "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek!"
- 22:24 Gabriel Paulista: "Kaybettiğimizde bir kişiyi suçlayamayız"
- 22:05 Leroy Sane'den Galatasaray taraftarına mesaj!
- 22:03 Victor Osimhen: "Rekorları tek başıma kırmıyorum"
- 21:55 Rizespor - Başakşehir maçı sessiz!
- 21:50 Beşiktaş, Konya'da topu verdi ama sonucu aldı!
- 21:49 Athletic Bilbao'dan Devler Ligi'nde ilk galibiyet!
- 21:39 Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra bir ilk!
- 21:16 Galatasaray'da Barış Alper'e tepki!
- 20:54 Emlak Konut, evinde kaybetti
- 20:29 Beşiktaş, set vermedi!
- 20:26 Buse Naz Çakıroğlu, dünyada zirvede!
- 20:13 Oleksandr Shovkovskyi: "Türkiye'de oynamak zor"
- 19:59 Kjetil Knutsen'den kulak tıkacı!
- 19:52 Victor Osimhen'den rekor!
- 19:35 Sergen Yalçın'dan kadro tercihi için açıklama!
- 19:29 Cluj'da Mehmet Topal sesleri!
- 19:25 Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi mağlup etti!
- 19:13 Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan için açıklama!
- 19:01 İzmir derbisinde kazanan Aras Spor!
- 18:47 Konyaspor - Beşiktaş: 11'ler
- 18:34 Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten EuroLeague'in İsrail kararı hakkında ortak açıklama!
- 18:34 Galatasaray - Bodo/Glimt: 11'ler
- 18:28 Mauro Icardi'nin menajeri RAMS Park'ta!
- 18:15 Bodo/Glimt'ten Galatasaray için açıklama: "Böylesini görmedik"
- 17:59 Rıza Perçin'den Gueye'ye övgü: "Antalyaspor'un Osimhen'i"
- 17:46 Atakan Karazor: "Fenerbahçe deplasmanı cehennem gibi olacak"
- 17:45 Trabzonspor efsanelerinden Kadir Özcan, anıldı
- 17:43 Zeki Çelik: "Roma'da mutluyum"
- 17:39 UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mesaisi
- 17:34 UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı!
- 17:31 1. Lig'de 10 haftada 7 takımda teknik direktör değişti
- 17:27 Andre Onana, Yılın Afrikalı Kalecisi Ödülüne aday!
- 17:22 Sebastian Hoeness'tan Fenerbahçe iddilarına yanıt!
- 17:19 Thomas Reis: "Dinamo Kiev'e karşı oynamak kolay değil"
- 17:12 Samsunspor, Dinamo Kiev'i konuk edecek
- 17:05 Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç saha grafiğini sürdürmek istiyor
- 16:52 Muaythai Milli Takım Teknik Direktörü Urlu: "İslami Dayanışma Oyunları'nda hedef 8 madalya"
- 16:48 İzmir'de 7 yıl sonra buruk derbi
Sporting, Marsilya'yı son anlarda yıktı!
Ajax, Galatasaray maçı öncesi Chelsea'den de fark yedi!
Liverpool, kötü gidişe 5 golle dur dedi!
Bayern Münih'ten dört gollü net galibiyet!
Atakan Karazor: "Fenerbahçe deplasmanı cehennem gibi olacak"
Zeki Çelik: "Roma'da mutluyum"
Sebastian Hoeness'tan Fenerbahçe iddilarına yanıt!
6 gollü maçta kazanan Dortmund!
Newcastle, Mourinho'nun Benfica'sını dağıttı!
PSV'den Napoli'ye karşı 6 gollü galibiyet
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Fenerbahçe
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|19
|4
|Gaziantep FK
|9
|5
|2
|2
|15
|14
|17
|5
|Göztepe
|9
|4
|4
|1
|11
|3
|16
|6
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|15
|11
|16
|7
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|8
|Alanyaspor
|9
|3
|4
|2
|11
|9
|13
|9
|Konyaspor
|9
|3
|2
|4
|15
|14
|11
|10
|Antalyaspor
|9
|3
|1
|5
|11
|16
|10
|11
|Rizespor
|9
|2
|3
|4
|10
|13
|9
|12
|Kasımpaşa
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Eyüpspor
|9
|2
|2
|5
|6
|11
|8
|15
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|16
|Başakşehir
|9
|1
|4
|4
|7
|9
|7
|17
|Kayserispor
|9
|0
|5
|4
|6
|20
|5
|18
|Karagümrük
|9
|1
|0
|8
|8
|20
|3