Chicago Bulls'un tecrübeli pivotu Nikola Vucevic, takas söylentilerine rağmen takımda kalmak istediğini belirtti.



"Yazın ne olacağını kimse bilemez ama şu an sadece takım arkadaşlarıma odaklanmış durumdayım," diyen Vucevic, mevcut oyuncu grubuyla oynamaktan keyif aldığını söyledi.



Vucevic'in Chicago ile olan kontratında bir sezon daha bulunuyor. 2024-25 sezonunda 21.5 milyon dolar kazanacak olan yıldız oyuncu, takaslardan sonra takımın rekabetçi ruhunu beğendiğini ve oyuncuların birlikte mücadele ettiğini belirtti.



"Bu ligin doğası böyle. Takımlar kararlar alır, yönetimler değişiklikler yapar. Ama biz oyuncular olarak sadece kendi performansımıza odaklanmalıyız."



Vucevic bu sezon 64 maçta ortalama 18.5 sayı, 10.1 ribaund ve 3.4 asist üretti.



