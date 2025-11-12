Nijerya Milli Takımı'nda ödeme krizi çözüldü

2026 Dünya Kupası play-off maçında Gabon ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı, yaşanan ödeme krizinin ardından bugünkü idmana çıktı.



Nijerya Milli Takımı'nda iki yıldır ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle bazı oyuncular ve teknik heyet idmana çıkmamış, Victor Osimhen, Alex Iwobi, Calvin Bassey ve Ademola Lookman gibi yıldız isimler boykota katılmıştı.



SORUN ÇÖZÜLDÜ



Nijerya Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonunda ödeme sorunları çözüldü ve takım sahaya döndü.







