Nijerya Milli Takımı'nda ödeme krizi çözüldü

Nijerya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off maçında Gabon ile karşı karşıya gelmeden önce yaşanan ödeme krizini çözdü ve bugünkü idmana çıktı.

calendar 12 Kasım 2025 20:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası play-off maçında Gabon ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı, yaşanan ödeme krizinin ardından bugünkü idmana çıktı.

Nijerya Milli Takımı'nda iki yıldır ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle bazı oyuncular ve teknik heyet idmana çıkmamış, Victor Osimhen, Alex Iwobi, Calvin Bassey ve Ademola Lookman gibi yıldız isimler boykota katılmıştı.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Nijerya Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonunda ödeme sorunları çözüldü ve takım sahaya döndü.

 

