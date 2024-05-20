Nihat Kahveci: 'Arda Kardeşler'in FIFA kokartını sökün'

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Nihat Kahveci değerlendirdi.
Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'de 21. dakikada Djiku'nun gördüğü kırmızı kart ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.
İşte Nihat Kahveci'nin derbiye dair yorumları;
"BAYERN BİLE BU KADAR İYİ OYNAMADI"
"Fenerbahçe'nin mücadelesi tebrik edilesi. 10 kişi bu atmosferde, ligde rekor üstüne rekorlar kıran Galatasaray'a karşı bu futbolu her takım gelip elde edemez. Burada Bayern bile bu kadar iyi oynamadı. Çağlar'ın attığı kritik golle Fenerbahçe böyle yaptı 'Bir 90 dakika daha var. Ligin son maçında şampiyonun belli olacağını kimse tahmin etmemiştir. Genelde söylediklerimiz 'Bu maçta bir şampiyon çıkardı."
KIRMIZI KART YORUMU
"Fenerbahçe'de Djiku'nun gördüğü kırmızı kart bana göre... Bu kadar basit ikinci sarı kart olur mu ya! Allah'ını seversen ya! Hani ufacık müdahale olsa ikinci sarı karta derler ki "Çok net, tertemiz olacak ki kırmızıya evrilt. Ama ben var ya Arda Kardeşler'in FIFA kokartı var ya hemen sökerim, yarından itibaren bir tane maç vermem. Bu kadar kötü bir hakem yönetimi olamaz bak! İki takıma da..."
Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'de 21. dakikada Djiku'nun gördüğü kırmızı kart ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.
İşte Nihat Kahveci'nin derbiye dair yorumları;
"BAYERN BİLE BU KADAR İYİ OYNAMADI"
"Fenerbahçe'nin mücadelesi tebrik edilesi. 10 kişi bu atmosferde, ligde rekor üstüne rekorlar kıran Galatasaray'a karşı bu futbolu her takım gelip elde edemez. Burada Bayern bile bu kadar iyi oynamadı. Çağlar'ın attığı kritik golle Fenerbahçe böyle yaptı 'Bir 90 dakika daha var. Ligin son maçında şampiyonun belli olacağını kimse tahmin etmemiştir. Genelde söylediklerimiz 'Bu maçta bir şampiyon çıkardı."
KIRMIZI KART YORUMU
"Fenerbahçe'de Djiku'nun gördüğü kırmızı kart bana göre... Bu kadar basit ikinci sarı kart olur mu ya! Allah'ını seversen ya! Hani ufacık müdahale olsa ikinci sarı karta derler ki "Çok net, tertemiz olacak ki kırmızıya evrilt. Ama ben var ya Arda Kardeşler'in FIFA kokartı var ya hemen sökerim, yarından itibaren bir tane maç vermem. Bu kadar kötü bir hakem yönetimi olamaz bak! İki takıma da..."