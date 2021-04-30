Nicollin: 'Belhanda'ya 'Gel antrenmanlara başla' dedim'

Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Galatasaray'dan ayrılan eski oyuncuları Younes Belhanda ile transfer görüşmesi aptığını açıkladı.
Midi-Libre'ye konuşan Laurent Nicollin, "3 hafta önce Belhanda ile birlikte bir öğleden sonra geçirdik. Tekrar form tutması için bizimle antreman yapmasını önerdim. Ancak Türkiye'ye geri döneceğini ve düzenlemesi gereken şeyler olduğunu söyledi." açıklamasını yaptı.
"GERİ DÖNMEK İSTİYORSA BRUNO İLE KONUŞSUN"
Nicollin, "Belhanda tekrar bize geri dönmek istiyorsa elbette Sportif Direktörümüz Bruno Carotti ile de konuşması gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.
2012'DE MONTPELLIER İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Galatasaray ile yollarını 11 Mart'ta ayıran Younes Belhanda, o tarihten bu yana boşta bulunuyor. 31 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu 2012'de Montpellier formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.
Midi-Libre'ye konuşan Laurent Nicollin, "3 hafta önce Belhanda ile birlikte bir öğleden sonra geçirdik. Tekrar form tutması için bizimle antreman yapmasını önerdim. Ancak Türkiye'ye geri döneceğini ve düzenlemesi gereken şeyler olduğunu söyledi." açıklamasını yaptı.
"GERİ DÖNMEK İSTİYORSA BRUNO İLE KONUŞSUN"
Nicollin, "Belhanda tekrar bize geri dönmek istiyorsa elbette Sportif Direktörümüz Bruno Carotti ile de konuşması gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.
2012'DE MONTPELLIER İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Galatasaray ile yollarını 11 Mart'ta ayıran Younes Belhanda, o tarihten bu yana boşta bulunuyor. 31 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu 2012'de Montpellier formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.